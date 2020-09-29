Останки около 100 человек обнаружили в центральной Мексике
Бернст Ю.
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В штате Гуанахуато к северо-западу от Мехико поисковые отряды нашли восемь тайных захоронений с останками тел. Об этом сообщает
SéUno Noticias.
В восьми могилах находилось 20 мешков, в которых было обнаружено около 100 тел.
Штат Гуанахуато лидирует в стране по числу умышленных убийств. По данным Минбезопасности, с января по август 2020 года там были убиты более 3 тысяч человек.
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