Глава Воронежской области рассказал о последствиях атаки БПЛА

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи сбили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев.

По его словам, в результате атаки произошел пожар на одном из складов. К текущему моменту сотрудники экстренных служб ликвидировали огонь, пострадавшего в результате возгорания мужчину доставили в больницу с ожогами.

«Обнаружено повреждение технологического сооружения предприятия. Производственный процесс приостановлен», — отметил губернатор.

Кроме того, повреждения получили четыре частных жилых дома. В двух зданиях оказались разрушены мансарды, в одном доме выявили повреждение окон, еще в одном — повреждение стен. В данный момент специалисты продолжают осматривать территорию и оценивать причиненный ущерб.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что средства ПВО в ночь на 7 апреля перехватили и уничтожили 20 украинских дронов над регионом. Глава российского субъекта подчеркнул, что отражение атаки БПЛА все еще продолжается.

Ранее в Краснодарском крае в результате атаки беспилотников пострадали 10 человек.

 
Утонувший Дагестан, бесплатные онковакцины и триллионы долгов россиян: главное за 6 апреля
