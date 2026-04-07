Стало известно, сколько россиян отменили самозапрет на кредиты

Самозапрет на взятие кредитов установили 14,1% опрошенных россиян. Однако большинство из них (9,4%) затем пересмотрели свое решение и сняли ограничение. Таковы результаты опроса, проведенного финансовой онлайн-платформой WEBBANKIR среди 1,5 тыс. россиян (есть у «Газеты.Ru»).

36,3% опрошенных заявили, что планируют установить самозапрет в будущем. Еще 25,3% готовы пойти на подобный шаг лишь в экстренной ситуации, если их «взломают мошенники». 17,2% в принципе не намерены использовать самозапрет, а 7,1% даже не знают о его существовании.

Подавляющее большинство (85,5%) заемщиков назвали самозапрет эффективной мерой для защиты от мошенников. Но 60,8% все же полагают, что полностью от злоумышленников эта мера не спасет.

По мнению аналитиков WEBBANKIR, чаще всего заемщики устанавливают, а затем снимают самозапрет потому, что, с одной стороны, им спокойнее, когда он действует, а с другой стороны, у них периодически возникает потребность в заемных средствах.

По словам аналитиков, после введения самозапрета на кредиты 1 марта 2025 года случались попытки обмана кредиторов россиянами: заемщики устанавливали ограничение и тут же обращались в МФО, рассчитывая, что заем одобрят быстрее, чем статус о самозапрете отразится в системе. По закону при действующем самозапрете долг можно не возвращать. Но есть нюанс — самозапрет вступает в силу только на следующий день, и, если до этого срока банк или МФО успеют выдать деньги, они сохраняют за собой право взыскать долг. Таким образом, убедившись, что схема не работает, такие заемщики решали вернуть все как было и оформляли отказ от самозапрета.

Ранее россиянам объяснили, можно ли не возвращать кредит, взятый при действующем самозапрете.

 
