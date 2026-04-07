Организаторы теракта в «Крокусе» планировали еще один

ТАСС: организаторы теракта в «Крокусе» планировали еще одно нападение в Москве

Организаторы террористической атаки на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» планировали устроить второй террористический акт в Москве. Об этом ТАСС сообщил один из участников судебного процесса.

По его словам, следствие установило, что проживающий за границей куратор и находящийся в России в розыске Сайфулло готовил завербованных и прошедших обучение боевиков к совершению еще одного теракта на территории столицы РФ.

«Второй теракт планировали совершить [одновременно] с нападением на «Крокус Сити Холл». В нем должны были участвовать два человека, в «Крокусе» — три», — сказал собеседник агентства.

В материалах следствия, которые изучил ТАСС, не говорится, где именно планировалось устроить второй теракт и каким способом. Целью этой атаки также была бы массовая ликвидация людей, следует из этих документов.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Вооруженные преступники открыли огонь по посетителям концертного зала из автоматического оружия и устроили поджог. Несовместимые с жизнью ранения получили 149 человек, пострадали более 600. Материальный ущерб оценивается примерно в 6 млрд рублей.

