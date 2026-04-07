Москвичей предупредили о мокром снеге и дожде 8 апреля

Метеоролог Макарова: осадки до 8 мм могут выпасть в столичном регионе в среду

Дождь и мокрый снег ожидаются 8 апреля в Москве и области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведущего сотрудника Гидрометцентра РФ Марину Макарову.

«По количеству осадков — от четырех до восьми миллиметров», — уточнила метеоролог.

Синоптик добавила, что 9 апреля в столичном регионе выпадет примерно такое же количество осадков — порядка шести миллиметров за сутки. В этот день прогнозируются снег и мокрый снег.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что 8 апреля станет самым холодным днем в Москве и области на текущей неделе. Температура воздуха днем составит +2–4°C, а ночью опустится до 0°C. Более того, целый день будет наблюдаться мокрый снег. Но, по словам специалиста, формирования снежного покрова ожидать не стоит — осадки будут таять быстро. Весенняя погода вернется в столичный регион к выходным.

6 апреля в Московскую область вернулись заморозки. Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в ряде населенных пунктов температура воздуха опустилась ниже 0°C. Холоднее всего было в Ново-Иерусалиме — здесь столбики термометров показывали -1,6°C.

