«Перегрев мозга»: нейросети доводят россиян до умственного истощения

Все больше россиян сегодня используют ИИ в повседневной жизни и в работе: просят составить отчет, написать поздравление или спланировать путешествие. В общем, перекладывают нейросетям всю рутину. Но в этом есть свои риски: при неправильном подходе искусственный интеллект может спровоцировать стресс и даже снизить продуктивность. Три ключевых проблемы назвал «Газете.Ru» основатель компании WMT Group и WMT AI, эксперт в сфере искусственного интеллекта Игорь Никитин.

Первый риск — умственное истощение.

Оно же brain fry или дословно «горящий мозг». Вы задаете нейросети вопрос, а в ответ получаете многостраничный развернутый ответ, включающий десятки аргументов, фактов и вариантов решения задачи. Мозг пытается охватить его, переварить детали — и в итоге просто «перегревается». Вы тратите силы на фильтрацию информации, а решение так и не находите.

«Исследования подтверждают: если слишком углубляться в ИИ-ответы, когнитивная усталость вырастает на 12%, а эффективность падает на 19%, — говорит Никитин.

Чтобы избежать этой ловушки, важно четко формулировать запрос. Продумывайте формулировки: нужен список из пяти пунктов, так и указывайте. Нужен рецепт борща — просите рецепт борща. Именно так и работает тандем с нейросетью: вы ставите задачу и проверяете результат, ИИ — ускоряет процессы.

Второй риск — иллюзия понимания.

Кроме того, при большом количестве избыточной информации мозг, чтобы не перегрузиться, переключается в режим «пролистывания»: вы, бегло просмотрев ответ нейросети, выбираете первый более-менее подходящий вам вариант. При этом быстро перестаете критически оценивать информацию и рискуете принять решение, которое покажется вам «правдоподобным».

«Так мы начинаем доверять ИИ слепо. А ведь нейросети не просто ошибаются, но и порой придумывают факты, которые звучат убедительно, но не соответствуют реальности. Это называют «галлюцинациями» ИИ», — предупреждает Никитин.

Чтобы не попасться в эту ловушку, важно не воспринимать нейросеть как замену человеческому разуму и истине в последней инстанции. Да, ИИ умеет собирать и перепроверять факты, предлагать идеи, работать с цифрами, датами, расчетами и выполнять другую полезную работу. Но окончательное решение всегда должно оставаться за человеком.

Третий риск — перегрузка выбором.

«Представьте: вы просите нейросеть придумать заголовки для статьи — а она выдает пятьдесят вариантов. Или ищете план отпуска — и получаете двадцать разных маршрутов. А пятнадцать вариантов рабочих стратегий — и все удачные? Казалось бы, здорово! Но слишком много возможностей тоже не очень хорошо. Вы начинаете сомневаться, искать «идеальный» вариант — и в итоге тратите еще больше времени, которое хотели сэкономить», — констатировал он.

Эксперт советует несколько приемов, которые помогут справиться с проблемой.

Во-первых, правило: 80/20. Давайте ИИ те задачи, с которыми он на 80% точно справится. Например, подобрать страны с безвизовым режимом или сделать резюме исследования. Во-вторых, выделяйте время для работы с нейросетью и группируйте задачи. В-третьих, используйте персонализированные фильтры и четкие инструкции («дай три лучших варианта с обоснованием»), чтобы ИИ не генерировал лишнего.

«ИИ сам по себе не решает проблемы — он усиливает ваши навыки. Но без грамотного человека в связке он совершает ошибки и галлюцинирует. Важна AI-грамотность: навык задавать точные запросы, проверять результаты, разобраться, где сильные и слабые стороны искусственного интеллекта. Тогда он станет отличным помощником», — резюмирует Никитин.

