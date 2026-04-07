Раскрыто число беспилотников, сбитых за ночь над территорией России

Атаки более 40 украинских дронов отразили в России в ночь на 7 апреля. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») перехвачены и уничтожены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, больше всего воздушных целей — 19 — нейтрализовали в Ленинградской области. В Воронежской области сбили 11 беспилотников, в Белгородской области — семь, во Владимирской области — три. По одному БПЛА ликвидировали в Пензенской, Волгоградской, Брянской областях и Краснодарском крае. Также один летательный аппарат уничтожили над акваторией Черного моря.

6 апреля украинский беспилотник атаковал припаркованный автомобиль в селе Ивановская Лисица в Грайворонском округе Белгородской области. В результате удара пострадал мужчина — он получил осколочные ранения живота. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, бригада скорой помощи и бойцы «БАРС-Белгород» доставили пострадавшего в областную клиническую больницу.

Ранее украинские войска нанесли удар по шахте в Луганской народной республике.