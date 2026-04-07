Марочко рассказал об увеличении потока натовской техники на Украину

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Армия

Марочко: Киев увеличил транзит натовской техники через Молдавию
Gleb Garanich/Reuters

Украинское командование активизировало транзит военной помощи, поступающей от НАТО, через территорию Молдавии. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

«За последнее время вооруженные формирования Украины значительно нарастили переброску военных грузов из Молдавии через реку Днестр», — говорится в сообщении.

В частности, в ночное время суток из района населенного пункта Косэуць налажены поставки натовской помощи в Ямполь и Пороги, расположенные в Винницкой области.

По словам эксперта, для переправки грузов через реку Днестр Киев использует переправы. Украинские инженерные подразделения сооружают временные понтонные мосты, а также задействуют специальные плавающие транспортеры ПТС.

Эксперт также добавил, что Киев перенаправляет натовскую технику и в Одесскую область.

В конце марта российские войска нанесли удар по полигону с техникой НАТО в районе поселка Репки Черниговской области.

Ранее Кадыров показал кадры уничтожения западной техники на СВО.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!