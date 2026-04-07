Украинское командование активизировало транзит военной помощи, поступающей от НАТО, через территорию Молдавии. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

«За последнее время вооруженные формирования Украины значительно нарастили переброску военных грузов из Молдавии через реку Днестр», — говорится в сообщении.

В частности, в ночное время суток из района населенного пункта Косэуць налажены поставки натовской помощи в Ямполь и Пороги, расположенные в Винницкой области.

По словам эксперта, для переправки грузов через реку Днестр Киев использует переправы. Украинские инженерные подразделения сооружают временные понтонные мосты, а также задействуют специальные плавающие транспортеры ПТС.

Эксперт также добавил, что Киев перенаправляет натовскую технику и в Одесскую область.

В конце марта российские войска нанесли удар по полигону с техникой НАТО в районе поселка Репки Черниговской области.

Ранее Кадыров показал кадры уничтожения западной техники на СВО.