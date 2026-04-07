Во Владимирской области родители с ребенком погибли при попадании БПЛА в дом

Авдеев: три человека погибли при атаке БПЛА на жилой дом во Владимирской области

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) попал в жилой дом во Владимирской области. Об этом в своем канале в мессенджере Max сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

«Ночью в Александровском районе была совершена атака БПЛА. Один из них попал в двухквартирный жилой дом», — написал глава российского субъекта.

По его словам, в результате удара погибли три человека. Это двое взрослых и семилетний ребенок.

Утром 7 апреля пресс-служба министерства обороны России заявила, что ночью над территорией страны сбили 45 украинских дронов самолетного типа. По одному БПЛА уничтожили в Волгоградской, Брянской, Пензенской областях, а также над акваторией Черного моря и в Краснодарском крае. Во Владимирской области отразили атаку трех беспилотников, в Белгородской области — семи, в Воронежской области — 11. Больше всего целей — 19 — нейтрализовали над Ленинградской областью.

Как рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев, в результате атаки на одном из складов произошел пожар. Огнеборцы уже ликвидировали возгорание. Один мужчина получил ожоги, его доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Ранее в Краснодарском крае при атаке БПЛА пострадали 10 человек.