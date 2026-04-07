Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Армия

Во Владимирской области родители с ребенком погибли при попадании БПЛА в дом

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) попал в жилой дом во Владимирской области. Об этом в своем канале в мессенджере Max сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

«Ночью в Александровском районе была совершена атака БПЛА. Один из них попал в двухквартирный жилой дом», — написал глава российского субъекта.

По его словам, в результате удара погибли три человека. Это двое взрослых и семилетний ребенок.

Утром 7 апреля пресс-служба министерства обороны России заявила, что ночью над территорией страны сбили 45 украинских дронов самолетного типа. По одному БПЛА уничтожили в Волгоградской, Брянской, Пензенской областях, а также над акваторией Черного моря и в Краснодарском крае. Во Владимирской области отразили атаку трех беспилотников, в Белгородской области — семи, в Воронежской области — 11. Больше всего целей — 19 — нейтрализовали над Ленинградской областью.

Как рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев, в результате атаки на одном из складов произошел пожар. Огнеборцы уже ликвидировали возгорание. Один мужчина получил ожоги, его доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Ранее в Краснодарском крае при атаке БПЛА пострадали 10 человек.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
