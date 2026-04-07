Интернет и связь в России подорожают минимум на 15–20% в этом году

Эксперт Скворцов: интернет и связь подорожают на 15–20% в 2026 году

Прошлый год завершился заметным ростом тарифов на связь. Предпосылок для снижения цен пока нет, а тенденция к повышению сохранится, рассказал «Газете.Ru» основатель сервиса «ДомИнтернет» Сергей Скворцов.

«Мы проанализировали средние цены интернет-провайдеров на самые дешевые тарифы со скоростью от 100 Мбит/с по России в январе и декабре 2025 года. В среднем по стране рост составил 24%», — отметил Сергей Скворцов.

По его словам, услуги мобильной связи за прошедший год также подорожали. При этом в конце 2025 года ряд крупных игроков предупреждали о дальнейшем пересмотре тарифов в 2026-м. Операторы объясняют это ростом затрат на оборудование, повышением НДС, необходимостью модернизации сетей и общим увеличением издержек.

«Поддержание работы связи действительно обходится компаниям все дороже. Растут расходы на оборудование, сервисное обслуживание и электроэнергию», — комментирует Скворцов.

Собеседник добавил, что с 1 сентября в России планируется обязательная замена устаревших медных сетей на оптоволокно, что также может косвенно отразиться на плате за интернет.

«Не секрет, что операторы, как и многие другие компании, стараются переложить дополнительные расходы на клиентов. В 2026 году мы прогнозируем дальнейшее увеличение абонентской платы на интернет и связь в диапазоне 15–20%», — поделился мнением Скворцов.

К факторам роста цен эксперт также отнес необходимость хранения данных по «закону Яровой», импортозамещение инфраструктуры и рост потребления трафика.

Интересным трендом в России в 2026 году может стать трансформация структуры мобильных тарифов.

«Многие уже обратили внимание на появление мощных пакетов СМС. Если еще год назад казалось, что услуга уходит в прошлое, то во время ограничений сети и блокировок мессенджеров СМС снова стали актуальными». Мы видим, что некоторые операторы стали чаще добавлять расширенные пакеты СМС в тарифы», — отметил Сергей Скворцов.

Однако эксперт не исключает, что при сохранении и увеличении спроса на отправку СМС в дальнейшем бесплатный бонусный пакет начнут заменять на опцию с «поштучной» оплатой.

Отдельного внимания заслуживает новость на рынке проводного доступа. Провайдер Дом.ру запустил пилотный проект в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Самаре: при превышении порога в 3 ТБ трафика в месяц скорость интернета принудительно снижается. Вернуть ее можно за дополнительную плату.

«Это важный прецедент. Да, мера направлена против теневых офисов и майнинг-ферм, маскирующихся под частных пользователей. Однако юридическая граница между «защитой сети» и «монетизацией ограничений» крайне тонка», — отмечает Сергей Скворцов.

На старте пилота под ограничение попали всего 267 адресов в трех городах. В дальнейшем нововведение может затронуть не больше 1% клиентов провайдера по стране.

«Для обычного пользователя 3 ТБ — это более чем достаточно: сотни фильмов в 4K, десятки современных игр, круглосуточная работа умного дома. Но сам факт введения лимита меняет парадигму: «домашний проводной интернет = безлимитный», — поясняет Сергей Скворцов.

Собеседник не исключает, что аналогичные лимиты могут появиться у других крупных провайдеров.

«Рост цен на связь и интернет крайне сложно сдерживать. Это почти как с ЖКХ. Однако в сфере телеком-услуг, к счастью, есть конкуренция, а значит, абонент может «голосовать рублем». Повысили архивный тариф? Найдите аналогичный вариант у конкурента дешевле», — поясняет эксперт.

По словам Сергея Скворцова, у операторов распространена практика удержания клиента. Не исключено, что абоненту предложат тарифный план по выгодной цене, только чтобы он не уходил.

«Хотя повышения, вероятно, не избежать, беспрецедентного роста тарифов в этом году мы не прогнозируем. В условиях конкуренции операторам придется искать баланс между желанием покрыть растущие расходы и необходимостью учитывать покупательскую способность на фоне общего роста цен. Скорее всего, повышение окажется сопоставимым с динамикой прошлого года», — резюмирует собеседник «Газеты.Ru».

Материал подготовлен при участии аналитического отдела сервиса «ДомИнтернет».

