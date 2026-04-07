Подросток тяжело ранил учителя в Пермском крае

Подросток ранил ножом учителя у входа в школу в Пермском крае. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел утром 7 апреля в городе Добрянке. Учителя госпитализировали с ножевым ранением. По словам губернатора, состояние пострадавшей оценивается как крайне тяжелое. Врачи борются за жизнь педагога.

В ГУ МВД по региону уточнили, что нападение произошло около 8:00 по местному времени (6:00 мск) на крыльце образовательного учреждения. По данным ведомства, учитель является классной руководительницей подростка.

17-летнего нападавшего, учащегося 9-го класса, задержали. Его мотивы устанавливаются. На месте происшествия работают правоохранительные органы.

До этого в Красноярском крае задержали школьницу, которая напала с ножом на сверстницу. По данным МВД, ученица седьмого класса сначала попыталась нанести ранение учителю, однако одноклассники помешали ей.

Telegram-канал SHOT уточнил, что у девочки произошел конфликт с преподавателем химии и биологии. Ученица схватила канцелярский нож и хотела порезать педагога, но та смогла увернуться. Тогда подросток выбежала в коридор и ранила сверстницу. Пострадавшей оказали медицинскую помощь, после чего ее отпустили домой. С задержанной девочкой и членами ее семьи работают сотрудники полиции.

Ранее психолог рассказала, почему дети стали чаще нападать на школы.

 
