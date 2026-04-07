Сбежавший из части российский военный сколотил преступную группировку

В Барнауле суд приговорил военного к 10 годам за дезертирство и сбыт наркотиков
Барнаульский гарнизонный военный суд вынес приговор военному, который сбежал из части и организовал преступную группировку, занимающуюся сбытом наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Согласно материалам дела, 26 апреля 2025 года военнослужащий не вернулся на службу из отпуска якобы из-за болезни. Спустя полгода его задержали по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков.

По версии следствия, не позднее 13 октября 2025 года военный через интернет связался с неустановленным лицом и вместе с ним организовал преступную группировку для сбыта наркотиков. 22 октября того же года подозреваемый получил крупную партию запрещенного вещества, успел оборудовать четыре тайника-закладки и хотел сделать еще 50, но был пойман полицией. При нем также нашли наркотики для личного потребления в крупном объеме.

Суд признал военного виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в исправительной колонии строгого режима.

До этого Кяхтинский гарнизонный военный суд в Бурятии вынес приговор военнослужащему за уклонение от службы. По данным следствия, 16 января 2024 года мужчина не явился на службу, а уехал в Амурскую область, где проводил время по своему усмотрению. 13 февраля Мусиенко все-таки вернулся в часть, но уже 20 февраля снова самовольно уехал и отсутствовал до 10 апреля. Третий раз он самовольно ушел 16 апреля и отдыхал до 30 мая.

В итоге мужчину приговорили к 6,5 года колонии общего режима.

Ранее на Сахалине военный дважды сбежал из части ради «праздной» жизни.

 
