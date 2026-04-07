Главный онколог Минздрава раскрыл, у кого в России чаще выявляют рак

Главный онколог Минздрава Каприн: в РФ 54% новых случаев рака выявляют у женщин
В России около 54% новых случаев рака выявляется у женщин. Об этом в интервью РИА Новости сообщил главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.

По его словам, 46% новых случаев рака обнаруживают у мужчин. Онколог отметил, что за последние десять лет такое гендерное соотношение почти не изменилось.

Также он рассказал, что основной пик первичного выявления онкологии по-прежнему приходится на граждан из старшей возрастной группы. Каприн заявил, что средний возраст заболевания раком в стране составляет 65 лет.

6 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что лечение с помощью российских онковакцин будет доступно обычным гражданам по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). По его словам, для терапии отдельных видов болезней крови, рака ряда внутренних органов станет возможным получить также CAR-T-клеточную терапию, что повысит эффективность помощи людям с тяжелыми заболеваниями.

Ранее россиянам рассказали о причинах и ранних признаках рака желудка.

 
Утонувший Дагестан, бесплатные онковакцины и триллионы долгов россиян: главное за 6 апреля
