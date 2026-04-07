В Ленинградской области сбили 20 беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили уже 20 беспилотников в Ленинградской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Число сбитых БПЛА в Ленинградской Области увеличилось до 20», — написал он.

По словам чиновника, боевая работа продолжается.

Незадолго до этого губернатор заявил об атаке дронов на Ленобласть.

5 апреля Дрозденко заявил, что средства ПВО ликвидировали 19 дронов над Ленобластью. После атаки было выявлено повреждение участка нефтепровода в районе порта Приморск.

31 марта Дрозденко сообщил, что в Ленобласти были уничтожены 38 беспилотников. Зафиксированы повреждения в порту Усть-Луга. В поселке Молодцово Кировского района обломки БПЛА повредили стекла в трех многоквартирных домах, двух школьных кабинетах и здании Центра социальной защиты, где в данный момент проводится капитальный ремонт. Кроме того, специалисты ликвидировали возгорания, возникшие в районе гаражей и котельной.

Ранее в Госдуме рассказали, как решить вопрос с ударами украинских беспилотников.

 
