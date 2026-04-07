Украинский лидер Владимир Зеленский сознательно затягивает мирное разрешение конфликта с Россией путем переговоров из-за отсутствия личных гарантий безопасности. Об этом РИА Новости заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

По его словам, без личных гарантий Зеленскому и его окружению переговорный процесс «никогда» не сдвинется с места. Однако Запад не спешит давать ему никаких гарантий, подчеркнул Константинов.

5 апреля президент Украины Владимир Зеленский написал, что Украина «не может» отступить с тех территорий, которые она контролирует, так как это создало бы для Киева «огромные риски». Также он подчеркнул, что на повестке дня Украины не будет стоять компромисс и территориальные уступки.

31 марта Зеленский рассказал, что Россия дала Украине два месяца на вывод войск с территории Донбасса. Также Зеленский отметил, что Украина готова к прекращению огня и приостановке боевых действий. До этого в интервью Le Monde Зеленский подчеркнул, что Киев не будет выводить войска из Донбасса, так как Украина построила там «значительные» оборонительные линии и укрепления.

1 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Зеленский должен был принять решение о выводе ВСУ из Донбасса «еще вчера».

