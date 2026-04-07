Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Тишковец: во вторник в Москве ожидается кратковременный дождь и до +11°С

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что в Москве во вторник ожидается до +11°C и кратковременный дождь.

По его словам, на погоду в столичном регионе влияет тыловая часть циклона с центром над Нижним Новгородом.

«В Москве и Подмосковье будет облачно с неустойчивыми прояснениями, во второй половине дня местами кратковременный дождь. Температура воздуха +8... +11°C», — поделился Тишковец.

Он добавил, что будет дуть западный ветер с переходом на северо-западный со скоростью 4-9 м/с.

7 апреля ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова сообщала, что в Москве 8 апреля ожидаются мокрый снег и дождь.

Синоптик добавила, что 9 апреля в столичном регионе выпадет примерно такое же количество осадков — порядка шести миллиметров за сутки. В этот день прогнозируются снег и мокрый снег.

6 апреля в Московскую область вернулись заморозки. Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в ряде населенных пунктов температура воздуха опустилась ниже 0°C. Холоднее всего было в Ново-Иерусалиме — здесь столбики термометров показывали -1,6°C.

Ранее жители Москвы сняли на видео внезапный ливень с градом и снегом.