Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Наука

Эксперт предложил развернуть сток сибирских рек в южные регионы и Крым

Ivan Kazachenko/Shutterstock/FOTODOM

Главный научный сотрудник и заведующий лабораторией Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов в интервью РИА Новости рассказал об актуальности разворота сброса сибирских рек в южные регионы, Центральную Азию и Крым.

По его словам, в регионах, где промышленности и сельскому хозяйству требуется больше воды, есть запросы на дополнительные источники воды. Так, для Средней Азии существуют прогнозы, согласно которым страны региона вскоре исчерпают свои водные ресурсы и могут обратиться к России.

«Кроме этого, у нас есть новые территории, на которых водных ресурсов не хватает, с Украины поступает мало воды. Крым, который остался практически без воды, находится на голодном водном пайке», — отметил Болгов.

Он уточнил, что проблему можно было бы решить за счет переброски стока рек из более водообильных регионов.

В СССР существовал подобный проект, согласно которому с 1968 года проектировалась переброска сибирских рек в Центральную Азию. Однако в 1986 году проект был закрыт после масштабной экологической экспертизы и протестов ученых.

В прошлом году Боглов говорил, что в России достаточно запасов питьевой воды, которые пополняются еще с советских времен. Проблемы могут локально возникнуть в отдельных регионах, но сегодня достаточно ресурсов, чтобы быстро их решить и не допустить дефицита.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!