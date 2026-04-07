Россиянам рассказали, какие профессии будут востребованными в ближайшие годы

Генеральный директор сервиса по поиску работы и найму сотрудников Екатерина Агаева перечислила профессии, на которые в ближайшие годы сохранится устойчивый спрос. В беседе с «Лентой.ру» эксперт заявила, что без работы точно не останутся сотрудники технологического сервиса.

По словам Агаевой, это одна из быстрорастущих и развивающих категорий. Компании массово внедряют в свои рабочие процессы искусственный интеллект (ИИ) и автоматизируют бизнес.

«Это требует грамотных специалистов по разработке, обслуживанию и кибербезопасности», — объяснила эксперт.

Свою актуальность на долгое время сохранят инженерные и рабочие специальности, добавила она. По словам Агаевой, в этих сферах наблюдается нехватка кадров. В безопасности также находятся специалисты по робототехнике и люди, работающие по принципу «человек-человек». В их числе врачи, медсестры, психологи и пр. Эксперт отметила, что у ИИ нет развитого эмоционального интеллекта и эмпатии, а они нужны для работы с людьми.

Кроме того, без работы не останутся и специалисты из сферы логистики и транспорта. Меняется, но не исчезает сфера образования. В ближайшем будущем, по мнению эксперта, из-за быстрой смены трендов на рынке потребуется постоянное переобучение. Для этого нужны будут наставники, преподаватели профессиональных навыков и корпоративные тренеры.

