Россиянам рассказали, как правильно включать кондиционер после зимы

После зимнего простоя кондиционер не рекомендуется сразу включать на максимальное охлаждение. Если после длительного перерыва сразу выставить температуру на уровне +16–18°C, возрастает нагрузка на компрессор, рассказал «Газете.Ru» эксперт онлайн-гипермаркета для профессионалов и бизнеса ВсеИнструменты.ру Максим Соколов.

«Также сократить ресурс механизма в два-три раза может запуск техники на полной мощности. Кроме того, в момент запуска компрессор потребляет больше электроэнергии, чем при работе в штатном режиме. Если сеть не рассчитана на такие нагрузки, это может негативно сказаться на электропроводке. Следует учесть и тот факт, что внутренние детали, не смазанные маслом, способны заклинить или выйти из строя. Еще одна из самых распространенных ошибок — запуск кондиционера при низкой температуре наружного воздуха. Большинство моделей не рассчитаны на работу при -5°C и ниже», — отметил Соколов.

Он добавил, что хозяева часто не очищают фильтры и теплообменники, хотя накопившиеся за время простоя пыль и даже плесень снижают эффективность работы и ухудшают качество воздуха. Еще один риск связан с тем, что перед запуском пользователи не проверяют состояние хладагента: его недостаток может привести к перегреву и выходу кондиционера из строя, подчеркнул Соколов.

По его словам, перед первым запуском кондиционера после зимы стоит провести самостоятельную проверку. В первую очередь нужен визуальный осмотр: важно убедиться, что на корпусе нет повреждений и сильных загрязнений, уточнил эксперт. Затем нужно следует проверить фильтры и промыть их, если они забиты пылью, сказал Соколов. После этого стоит осмотреть дренажную систему, чтобы убедиться, что шланг не засорен и не перекручен, оценить состояние контактов и соединений в электрической части и заменить их при наличии дефектов, констатировал Соколов.

По его словам, в ряде случаев кондиционер лучше не включать самостоятельно: стоит сразу вызвать специалиста, если устройство не включали больше года, были частые перебои с электричеством, а дисплей показывает коды ошибок. Также поводами для обращения к мастеру являются нехарактерные звуки, заметная протечка хладагента, запах гари, отсутствие охлаждения воздуха и выключение кондиционера в процессе работы, добавил Соколов. В таких ситуациях запуск техники может усугубить проблему и привести к более дорогому ремонту, сказал эксперт.

Включать бытовой кондиционер весной безопасно, когда на улице в среднем не ниже +15°C, уточнил Соколов. Он рекомендовал выполнять первый запуск после зимы поэтапно: сначала кондиционер нужно подключить к сети и оставить в режиме ожидания примерно на 20 минут, чтобы прогрелось масло в компрессоре, затем следует включить режим вентиляции на 15–30 минут — такая продувка помогает избавиться от пыли. После этого можно переключиться на режим охлаждения и установить температуру около 24 градусов, заключил Соколов.

