Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Россиянам рассказали, как правильно включать кондиционер после зимы

Ретейл-эксперт Соколов: кондиционер нельзя включать на полную мощность после зимы
После зимнего простоя кондиционер не рекомендуется сразу включать на максимальное охлаждение. Если после длительного перерыва сразу выставить температуру на уровне +16–18°C, возрастает нагрузка на компрессор, рассказал «Газете.Ru» эксперт онлайн-гипермаркета для профессионалов и бизнеса ВсеИнструменты.ру Максим Соколов.

«Также сократить ресурс механизма в два-три раза может запуск техники на полной мощности. Кроме того, в момент запуска компрессор потребляет больше электроэнергии, чем при работе в штатном режиме. Если сеть не рассчитана на такие нагрузки, это может негативно сказаться на электропроводке. Следует учесть и тот факт, что внутренние детали, не смазанные маслом, способны заклинить или выйти из строя. Еще одна из самых распространенных ошибок — запуск кондиционера при низкой температуре наружного воздуха. Большинство моделей не рассчитаны на работу при -5°C и ниже», — отметил Соколов.

Он добавил, что хозяева часто не очищают фильтры и теплообменники, хотя накопившиеся за время простоя пыль и даже плесень снижают эффективность работы и ухудшают качество воздуха. Еще один риск связан с тем, что перед запуском пользователи не проверяют состояние хладагента: его недостаток может привести к перегреву и выходу кондиционера из строя, подчеркнул Соколов.

По его словам, перед первым запуском кондиционера после зимы стоит провести самостоятельную проверку. В первую очередь нужен визуальный осмотр: важно убедиться, что на корпусе нет повреждений и сильных загрязнений, уточнил эксперт. Затем нужно следует проверить фильтры и промыть их, если они забиты пылью, сказал Соколов. После этого стоит осмотреть дренажную систему, чтобы убедиться, что шланг не засорен и не перекручен, оценить состояние контактов и соединений в электрической части и заменить их при наличии дефектов, констатировал Соколов.

По его словам, в ряде случаев кондиционер лучше не включать самостоятельно: стоит сразу вызвать специалиста, если устройство не включали больше года, были частые перебои с электричеством, а дисплей показывает коды ошибок. Также поводами для обращения к мастеру являются нехарактерные звуки, заметная протечка хладагента, запах гари, отсутствие охлаждения воздуха и выключение кондиционера в процессе работы, добавил Соколов. В таких ситуациях запуск техники может усугубить проблему и привести к более дорогому ремонту, сказал эксперт.

Включать бытовой кондиционер весной безопасно, когда на улице в среднем не ниже +15°C, уточнил Соколов. Он рекомендовал выполнять первый запуск после зимы поэтапно: сначала кондиционер нужно подключить к сети и оставить в режиме ожидания примерно на 20 минут, чтобы прогрелось масло в компрессоре, затем следует включить режим вентиляции на 15–30 минут — такая продувка помогает избавиться от пыли. После этого можно переключиться на режим охлаждения и установить температуру около 24 градусов, заключил Соколов.

Ранее россиянам рассказали о правилах установки кондиционеров в жилых домах.

 
Теперь вы знаете
Утонувший Дагестан, бесплатные онковакцины и триллионы долгов россиян: главное за 6 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!