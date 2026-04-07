Названы породы собак, которые сильнее других страдают от теплового удара

Собаки брахицефальных пород — мопсы, французские и английские бульдоги, пекинесы — чаще других собак сталкиваются с тепловым ударом, рассказали «Газете.Ru» в Санкт-Петербургском государственном университете ветеринарной медицины (СПбГУВМ).

Тепловой удар — это резкое и опасное повышение температуры тела, при котором без своевременной помощи животное может погибнуть. Короткомордые породы страдают от него чаще других из-за строения черепа: суженные ноздри, недоразвитая трахея и увеличенное мягкое нёбо мешают нормальному дыханию, а значит, и охлаждению организма в жару. В науке весь этот комплекс нарушений называют брахицефалическим синдромом.

«Владельцы таких пород должны понимать, что их питомцы физически не способны эффективно справляться с жарой. Это не вопрос выносливости — это анатомия. Мопс или бульдог в душном автомобиле или на солнцепеке рискует жизнью значительно сильнее, чем, например, лабрадор», — пояснила кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры патологической физиологии СПбГУВМ Любовь Лукоянова.

Картина теплового удара у многих собак схожа: очень частое дыхание — от 100 до 200 вдохов в минуту, вялость, обезвоживание. В тяжелых случаях у животных синеют или краснеют слизистые оболочки, появляются кровоизлияния в ротовой полости, рвота, диарея и судороги.

«Тепловой удар — одна из тех ситуаций, где счет идет буквально на минуты. Чем раньше владелец замечает, что питомцу плохо, и чем быстрее принимает меры — хотя бы перемещает животное в прохладное место и смачивает шерсть водой, — тем выше шансы на благополучный исход. К сожалению, многие привозят животных уже в критическом состоянии, когда каждая минута промедления могла стоить им жизни», — добавила Лукоянова.

Авторы исследования призывают владельцев короткомордых пород быть особенно внимательными в летний период: не оставлять животных в закрытых автомобилях, избегать прогулок в дневную жару и следить за тем, чтобы питомец всегда имел доступ к воде и прохладному месту.

