Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Наука

Названы породы собак, которые сильнее других страдают от теплового удара

СПбГУВМ: короткомордые породы чаще других страдают от теплового удара
Shutterstock

Собаки брахицефальных пород — мопсы, французские и английские бульдоги, пекинесы — чаще других собак сталкиваются с тепловым ударом, рассказали «Газете.Ru» в Санкт-Петербургском государственном университете ветеринарной медицины (СПбГУВМ).

Тепловой удар — это резкое и опасное повышение температуры тела, при котором без своевременной помощи животное может погибнуть. Короткомордые породы страдают от него чаще других из-за строения черепа: суженные ноздри, недоразвитая трахея и увеличенное мягкое нёбо мешают нормальному дыханию, а значит, и охлаждению организма в жару. В науке весь этот комплекс нарушений называют брахицефалическим синдромом.

«Владельцы таких пород должны понимать, что их питомцы физически не способны эффективно справляться с жарой. Это не вопрос выносливости — это анатомия. Мопс или бульдог в душном автомобиле или на солнцепеке рискует жизнью значительно сильнее, чем, например, лабрадор», — пояснила кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры патологической физиологии СПбГУВМ Любовь Лукоянова.

Картина теплового удара у многих собак схожа: очень частое дыхание — от 100 до 200 вдохов в минуту, вялость, обезвоживание. В тяжелых случаях у животных синеют или краснеют слизистые оболочки, появляются кровоизлияния в ротовой полости, рвота, диарея и судороги.

«Тепловой удар — одна из тех ситуаций, где счет идет буквально на минуты. Чем раньше владелец замечает, что питомцу плохо, и чем быстрее принимает меры — хотя бы перемещает животное в прохладное место и смачивает шерсть водой, — тем выше шансы на благополучный исход. К сожалению, многие привозят животных уже в критическом состоянии, когда каждая минута промедления могла стоить им жизни», — добавила Лукоянова.

Авторы исследования призывают владельцев короткомордых пород быть особенно внимательными в летний период: не оставлять животных в закрытых автомобилях, избегать прогулок в дневную жару и следить за тем, чтобы питомец всегда имел доступ к воде и прохладному месту.

Ранее слизевик без мозга смог решить математическую задачу, которая считается сложной для ИИ.

 
Теперь вы знаете
Утонувший Дагестан, бесплатные онковакцины и триллионы долгов россиян: главное за 6 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
