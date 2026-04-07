Массовое банкротство компаний наблюдается в граничащих с РФ регионах Финляндии

В граничащих с Россией регионах Финляндии с апреля прошлого года обанкротились порядка 315 компаний. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сайта по мониторингу банкротства Konkurssilista.

Как отмечается в материале, больше всего обанкротившихся компаний работали в гостинично-ресторанном бизнесе и сфере строительства.

По информации агентства, в области Кюменлааксо на юге страны с финансовыми трудностями столкнулись 45 организаций. В том числе заявления о банкротстве подавали компании, занимающиеся оптовой и розничной торговлей.

Еще 34 предприятия обанкротились в Южной Карелии. В Северной Карелии количество таких компаний достигло 79. Они представляли два самых пострадавших сектора, а также сферы торговли и недвижимости.

В области Кайнуу, расположенной на востоке Финляндии, о неплатежеспособности заявили 25 фирм. Более 90 компаний обанкротились в Северной Остроботнии. На территории Лапландии зафиксировали банкротство 40 организаций, в основном они оказывали услуги в строительной сфере.

Руководство Финляндии закрыло все пункты пропуска на границе с Россией в ноябре 2023 года. В Хельсинки это решение связали с борьбой против неконтролируемого притока мигрантов из третьих государств.

Ранее в Финляндии призвали обратиться к России ради спасения страны.

 
