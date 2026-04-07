Россиянам рассказали, что выгоднее — вклад или сдача квартиры в аренду

Финансист Селезнев: вклад почти всегда выгоднее, чем сдача квартиры в аренду
При наличии сбережений почти всегда выгоднее положить их на вклад, чем купить квартиру под сдачу в аренду, заявил «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Сдача в аренду почти всегда проигрывает депозитам. Это связано с конкурентным рынком: на рынке всегда относительно много инвесторов и просто людей, имеющих наследные квартиры под сдачу, поэтому ставки чаще всего очень низкие даже в сравнении с базовой инфляцией: те самые 4–6% грязными. И эти цифры держатся десятилетиями. На депозитах в любые годы и при любом состоянии экономики вы получите 8–12% «чистыми». Последние пару лет банки, как мы видим, платят гораздо больше», — отметил Селезнев.

По его словам, вклады — это безрисковый инструмент с низким порогом входа, а арендная квартира — это физический объект с износом, низкой ликвидностью и гораздо более высокой стоимостью. В сумме доходность вкладов получается, как правило, все равно выше, чем отдача от инвестиции в квартиру: 14–17% в депозитах против 12–16% у жилых объектов (до вычета ремонтов, простоев и налогов).

Селезнев подчеркнул, что износ и ремонт люди не учитывают почти никогда, а это немало: 1–2% в год в среднем вы будете терять. Если вам кажется, что вы сможете сэкономить, один раз сделав минимальный ремонт, то это большое заблуждение. Квартира будет терять в ставке аренды в сравнении с квартирами со свежим ремонтом у других аналогичных квартир, и чаще отправляться в простой, теряя лучших арендаторов, констатировал финансист. В итоге спустя пять-семь лет вам все равно придется потратить те же самые 5–10% стоимости жилья, чтобы привести его в товарный вид, обновить мебель и технику, добавил Селезнев.

Он сказал, что количество сделок по покупке квартир под сдачу в последние месяцы снижалось. Но есть и обратная зависимость: при высоких ставках традиционно меньше людей может себе позволить купить жилье, а это добавляет арендаторов на рынок и поддерживает спрос на съемные квартиры, уточнил финансист. То есть текущее снижение, вероятнее всего, связано не с самими ставками, а с падением реальных доходов населения — меньше людей может себе позволить не только покупку жилья, но и аренду новой и более удобной квартиры, заключил Селезнев.

Ранее россиянам посоветовали открыть вклад и накопительный счет.

 
