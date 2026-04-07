Число сбитых в Ленобласти украинских беспилотников превысило 20

Количество украинских беспилотников, сбитых в небе над Ленинградской областью, увеличилось до 22. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Дрозденко.

Заявление было опубликовано в 7:10 мск. Подробности не приводятся.

До этого в пресс-службе министерства обороны России рассказали, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 7 апреля перехватили и уничтожили 45 украинских дронов над территорией страны. По данным ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для атак беспилотники самолетного типа. Единичные цели нейтрализовали над акваторией Черного моря, а также в Краснодарском крае, Брянской, Волгоградской и Пензенской областях. Во Владимирской области сбили три летательных аппарата, в Белгородской области — семь, в Воронежской области — 11. В Ленинградской области к тому моменту ликвидировали 19 дронов.

6 апреля ВСУ с помощью беспилотников атаковали объекты международной нефтетранспортной компании «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК) на перевалочном комплексе в Новороссийске. Как сообщили в Минобороны России, целью ударов была дестабилизация мирового рынка углеводородов и прекращение поставок нефтепродуктов европейским потребителям.

Ранее украинский дрон ударил по автомобилю в Белгородской области.

 
