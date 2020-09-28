Башкирский суд приговорил кассиршу к 5 годам за кражу 25 млн руб. из банка

Салаватский городской суд в Башкирии приговорил кассиршу банка к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима кражу 25 миллионов рублей из банка. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что ее супруга за то же преступление приговорили к 6 годам.

По данным башкирской прокуратуры, женщина вину признала полностью, мужчина — частично.

В мае 2019 году работавшая старшим кассиром в отделении Россельхозбанка Луиза Хайруллина похитила деньги из банка и скрылась со своим мужем и двумя дочками.Было возбуждено уголовное дело по статье «присвоение или растрата». В июля того же года полиция обнаружила семью в Казани. После задержания Хайруллину поместили под стражу, а ее мужа, который, как отмечает следствия, проигрывал ворованное на ставках, отправили под домашний арест.

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