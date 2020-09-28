В Омске задержали женщину, разыскиваемую семь лет Интерполом

В омском аэропорту полиция задержала женщину, находящуюся в международном розыске с 2013 года. Об этом сообщает УМВД по Омской области.

«В аэропорту «Омск-центральный» задержана 54-летняя гражданка России, находившаяся в международном розыске», — рассказали в ведомстве.

Там пояснили, что в 2013 году омский суд признал женщину виновной в совершении 107 эпизодов мошенничества в составе преступной группы и двух эпизодах мошенничества в сфере кредитования на общую сумму более 161 млн рублей.

Злоумышленнице вынесли наказание в виде четырех лет лишения свободы, однако на оглашение приговора она не явилась. После этого фигурантку объявили в федеральный, а позже — в международный розыск.

У задержанной был обнаружен с собой паспорт на чужое имя, с вклеенной в него фотографией разыскиваемой. С этим паспортом женщина получила разрешение на проживание в Израиле и израильское водительское удостоверение.

В настоящее время осужденная передана инициатору розыска – управлению ФСИН России по Омской области.

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