Число случаев коронавируса в Перу превысило 800 тысяч

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 800 тыс. в Перу, сообщил минздрав страны, передает РИА «Новости».

По данным ведомства, за последние сутки в стране выявили 5558 новых случая инфицирования, скончались 105 человек.

Всего в больницах страны находятся 8282 пациента с COVID-19, из них 1357 — в палатах интенсивной терапии с аппаратами ИВЛ.

В общей сложности с начала эпидемии коронавирусом в Чили заразились 800 142 человека, умерли 23 142 пациентов с COVID-19.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 31 млн заболевших, почти 22 млн человек выздоровели, а более 960 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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