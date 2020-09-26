В Москве скончались 18 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 18 пациентов с коронавирусом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб.

«В Москве за прошедшие сутки скончались 18 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сообщили в штабе.

Всего в столице заразились 283 760, выздоровели 244 006, погибли 5 146 пациентов.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 33 млн заболевших, 24 млн человек выздоровели, около миллиона пациентов — умерли. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19.

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