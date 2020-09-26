В Минске начались задержания
Катерина Медведева
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На Комаровском рынке в Минске начались задержания протестующих. Об этом сообщает РИА «Новости».
Оппозиция планировала провести на этом месте «женский марш».
Минская милиция подтвердила данные о задержании нескольких человек у Комаровского рынка после предупреждений о незаконности акции.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных итогов голосования.
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