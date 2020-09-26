На Комаровском рынке в Минске начались задержания протестующих. Об этом сообщает РИА «Новости».

Оппозиция планировала провести на этом месте «женский марш».

Минская милиция подтвердила данные о задержании нескольких человек у Комаровского рынка после предупреждений о незаконности акции.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных итогов голосования.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Минске протестующие заблокировали автобус с задержанными

— Несколько десятков человек задержаны на протестных акциях в Минске

— В Минске задержали участников «Забега свободных»