В Минске задержали участников «Забега свободных»

В парке Дружбы народов в Минске задержали несколько человек на несанкционированном «Забеге свободных». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУВД Мингорисполкома.

«Несколько человек задержаны за участие в несанкционированном массовом мероприятии», — рассказали в ведомстве.

«Забег свободных» — марафон в поддержку свободной Белоруссии.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных итогов голосования.

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