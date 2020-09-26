В Москве выявлено максимальное число зараженных COVID-19 с 8 июня
Антон Демидов
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За последние сутки в Москве выявлено 1 792 новых случая заражения коронавирусом нового типа. Это максимум с 8 июня, передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
По данным оперштаба, число госпитализаций в Москве также увеличивается. За прошедшие сутки в больницы поступило 830 пациентов.
«За день было проведено более 70 тысяч тестирований на коронавирусную инфекцию», — сообщили в штабе.
Там добавили, что суточный прирост новых случаев в столице составил 0,6%.
Днем ранее в Москве было зарегистрировано 1 560 новых инфицированных.
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