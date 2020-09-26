В Москве выявлено максимальное число зараженных COVID-19 с 8 июня

За последние сутки в Москве выявлено 1 792 новых случая заражения коронавирусом нового типа. Это максимум с 8 июня, передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

По данным оперштаба, число госпитализаций в Москве также увеличивается. За прошедшие сутки в больницы поступило 830 пациентов.

«За день было проведено более 70 тысяч тестирований на коронавирусную инфекцию», — сообщили в штабе.

Там добавили, что суточный прирост новых случаев в столице составил 0,6%.

Днем ранее в Москве было зарегистрировано 1 560 новых инфицированных.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Китай нашел коронавирус в продуктах из России

— Более 218,9 тысяч россиян остаются под наблюдением из-за коронавируса

— В Москве вылечились еще 1 123 пациента с коронавирусом