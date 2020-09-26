В Москве возобновляется работа системы социального обслуживания и поддержки

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти возобновляют работу системы социального обслуживания и поддержки граждан, которые должны оставаться дома.

Градоначальник напомнил, что с 28 сентября москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями должны оставаться дома из-за коронавируса.

Отмечается, что работающим москвичам старше 65 лет больничные листы будут оформлены автоматически, без заявлений. Беременные женщины и работающие граждане, страдающие хроническими заболеваниями, для оформления больничного листа должны обратиться по телефону горячей линии.

Также будет осуществляться доставка на дом лекарств по льготным рецептам гражданам, состоящим на учете в поликлиниках,

«Для доставки на дом продуктов, лекарств, медицинских изделий, кормов для домашних животных и других предметов первой необходимости нужно оставить заявку оператору горячей линии. Ваш заказ выполнят социальные работники», — пояснил Собянин в личном блоге.

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