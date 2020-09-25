Молодой пакистанец сознался в нападении на людей у бывшего здания Charlie Hebdo

Ранее задержанный в Париже по подозрению в нападении на прохожих у бывшего здания редакции Charlie Hebdo мужчина сознался в нападении. Об этом сообщает BFMTV.

Задержанный — 18-летний мужчина пакистанского происхождения. Полиция проверяет его заявление, так как у него не оказалось при себе документов.

Мужчину называют главным подозреваемым по этому делу. Другого ранее задержанного подозреваемого называют его сообщником, это мужчина 1987 года рождения.

Как сообщалось, три человека получили ножевые ранения рядом с бывшим зданием редакции Charlie Hebdo в Париже.

Ранее Тегеран осудил повторный выпуск карикатур на исламского пророка Мухаммеда во французской газете Charlie Hebdo, приуроченный к памяти погибших в теракте 2015 года.

7 января 2015 года братья Саид и Шериф Куаши совершили нападение на редакцию Charlie Hebdo в Париже. Они убили 12 человек, в том числе 8 журналистов и художников.

После теракта более миллиона французов вышли на марш против терроризма и цензуры в прессе с табличками «Я — Шарли».

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