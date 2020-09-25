В Москве беременных не будут штрафовать за несоблюдение домашнего режима

Столичные власти не будут штрафовать за выход на улицу беременных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя руководителя аппарата мэра Москвы Алексея Немерюка.

Ранее власти города внесли беременных в список лиц, которым теперь рекомендовано соблюдать домашний режим из-за коронавируса. В него также были включены пожилые люди и лица, страдающие рядом хронических заболеваний.

Как отметил чиновник, данная рекомендация не предполагает штрафов.

«Мы настоятельно просим не покидать места проживания граждан, которые попадают в группу лиц с хроническими заболеваниями и особыми состояниями, в том числе беременных и женщин в послеродовом периоде», — сказал Немерюк.

В Москве коронавирусом заразились почти 282 тыс., выздоровели 242 тыс., умерли 5,1 тыс. человек.

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