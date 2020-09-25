Власти рекомендовали москвичам из групп риска соблюдать самоизоляцию

Карина Казанцева

Власти рекомендовали москвичам из групп риска временно не общаться с родственниками и знакомыми, живущими отдельно, сообщается на сайте Мосгорздрава.

«Мы рекомендуем горожанам из группы риска временно ограничить контакты с родственниками и знакомыми, проживающими отдельно», — говорится в сообщении.

Власти просят обращаться к молодым членам семьи, чтобы те осуществляли покупки или получали какие-то услуги.

В Москве коронавирусом заразились почти 282 тысячи, выздоровели 242 тысяч, погибли 5,1 тысячи человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 32 млн заболевших, почти 24 млн человек выздоровели, а более 980 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19.

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