Германия передаст России информацию о Навальном по линии ОЗХО

Представительство Германии в ОЗХО получило требование России передать исчерпывающую информацию по делу Алексея Навального и даст ответ в предусмотренный 10-дневный срок. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Могу подтвердить, что немецкое представительство ФРГ в ОЗХО получило вчера российскую ноту по ситуации с отравлением Алексея Навального, оно ответит на эту ноту», — заявил заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц.

Ранее Россия, ссылаясь на п.2 ст.IX Конвенции о запрещении химического оружия, потребовала от Германии в 10-дневный срок передать исчерпывающую информацию по делу Навального.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме. 23 сентября, стало известно, что россиянина выписали из больницы.

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