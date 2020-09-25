Роспотребнадзор: в России все еще продолжается первая волна COVID-19

В России все еще продолжается первая волна коронавируса, признаков второй волны специалисты не отмечают. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает РИА «Новости».

«Пандемия коронавируса никуда не ушла, второй волны нет. Эпидемическая кривая, эпидемический процесс развивается как продолжение первой волны», — сказал Горелов.

В настоящее время под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в России остается 222 601 человек. Число заражений с начала пандемии в стране превысило отметку в 1,1 млн случаев.

Жертвами COVID-19 в России стали более 20 тыс. пациентов.

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