В России проведено свыше 44,3 млн тестов на коронавирус

В России проведено свыше 44,3 млн тестов на выявление коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

За минувшие сутки проведено 374 тыс. аналогичных тестов.

В настоящее время под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 остается 222 601 человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Москва вводит меры для наиболее уязвимых категорий людей из-за COVID-19

— Собянин рекомендовал предприятиям переводить сотрудников на «удаленку»

— Московские врачи вылечили еще 1 227 пациентов от коронавируса