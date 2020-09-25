Японцев расстроила «россиизация» Курил

Пользователей сервиса Yahoo News Japan расстроил сюжет телерадиокомпании STV News о строительстве дорог на острове Шикотан.

Сюжет посвящен высоким темпам хозяйственного освоения острова Россией. В частности, указано на завершение строительства новой дороги в следующем году.

В материале отмечается, что «россиизация» острова ускорилась после отставки премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который во время своей работы был сосредоточен на решении вопроса Курильских островов.

«Россия не вернет северные территории», — посетовали пользователи сервиса в комментариях.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

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