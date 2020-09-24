Россиянам стали чаще отказывать во въезде в Турцию
Россиянам стали чаще отказывать во въезде в Турцию из-за истекающего срока действия загранпаспортов, сообщается в Facebook Генконсульства РФ в Анталье.
Там рассказали, что подобные случаи стали нередким явлением в аэропортах Антальи, Даламана и Миляса.
В Генконсульстве напомнили, что с учетом права на безвизовое пребывание в течение 60 дней срок действия загранпаспорта должен быть не менее 4 месяцев с момента въезда в Турцию.
В ином случае туристу грозит депортация за собственный счет.
На сегодняшний день Турция является одной из немногих стран, которая принимает россиян. Авиасообщение между Россией и Турцией возобновилось 1 августа.
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