Россиянам стали чаще отказывать во въезде в Турцию из-за истекающего срока действия загранпаспортов, сообщается в Facebook Генконсульства РФ в Анталье.

Там рассказали, что подобные случаи стали нередким явлением в аэропортах Антальи, Даламана и Миляса.

В Генконсульстве напомнили, что с учетом права на безвизовое пребывание в течение 60 дней срок действия загранпаспорта должен быть не менее 4 месяцев с момента въезда в Турцию.

В ином случае туристу грозит депортация за собственный счет.

На сегодняшний день Турция является одной из немногих стран, которая принимает россиян. Авиасообщение между Россией и Турцией возобновилось 1 августа.

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