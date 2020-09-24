Россия получила запросы на 1,2 млрд доз вакцины от коронавируса
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия получила запросы на 1,2 млрд доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что интерес к российскому препарату выявили различные государства.
Дмитриев также уточнил, что Россия планирует выйти на ежемесячный уровень производства вакцины в 10 млн доз к концу декабря текущего года.
По его словам, это позволит привить всех желающих россиян в течение шести-девяти месяцев, благодаря чему Россия окажется первой страной в мире, население которой будет полностью провакцинировано.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».
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