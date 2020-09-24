Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия получила запросы на 1,2 млрд доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что интерес к российскому препарату выявили различные государства.

Дмитриев также уточнил, что Россия планирует выйти на ежемесячный уровень производства вакцины в 10 млн доз к концу декабря текущего года.

По его словам, это позволит привить всех желающих россиян в течение шести-девяти месяцев, благодаря чему Россия окажется первой страной в мире, население которой будет полностью провакцинировано.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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