В Минске протестующие заблокировали автобус с задержанными

В Минске протестующие заблокировали милицейский автобус с задержанными, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел в районе улицы Немига. Участники акции протеста не давали автомобилю выехать, требуя выпустить тех, кого ранее задержали силовики.

Затем прибыло подкрепление, которому удалось разогнать митингующих и освободить дорогу для микроавтобуса. Правоохранители погнались за демонстрантами, были слышны выстрелы.

Ранее сообщалось, что силовики применили водометы для разгона протестующих.

Протесты начались на фоне инаугурации Александра Лукашенко на пост президента республики, которая 23 сентября прошла во Дворце Независимости в Минске.

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