В США от COVID-19 скончались более 200 тыс. человек

Число американцев, ставших жертвами коронавируса нового типа, превысило 200 тыс. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса.

Всего от COVID-19 в США умерли 200 005 человек. Заразились 6 861 211 американцев.

США до сих пор остаются лидером по числу инфицированных коронавирусом. На втором месте находится Индия с 5 562 663 случаями заражения.

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