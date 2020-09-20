Россиянам предрекли «бабье лето» на предстоящей неделе

«Бабье лето» наступит в европейской части России на предстоящей неделе. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

«С каждым днём в регионе будут усиливаться позиции мощного антициклона, центр которого переместится из Центральной Европы в Оренбуржье», — говорится в сообщении.

Отмечается, что температура в эти дни будет на пять-семь градусов выше климатической нормы. В Москве ожидаемая температура составляет до 17 градусов тепла.

При этом, начиная с 22 сентября, воздух прогреется до 23 градусов.

«В Черноземье потеплеет до +20…+25°, а на юге нашей страны максимальная температура составит +25…+30°», — говорится в сообщении.

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