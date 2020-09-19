В США скончались свыше 200 тысяч человек с коронавирусом

Число летальных случаев после заражения коронавирусом в США превысило отметку в 200 тысяч, сообщает NBC со ссылкой на собственные подсчеты.

Также по данным телекомпании, в Соединенных Штатах на сегодняшний день зарегистрировано более 6,76 млн заболевших.

США остаются на первом месте в мире по числу зараженных и умерших от коронавируса. По числу выздоровевших страна занимает третье место с 2,5 млн пациентов, которые вылечились после заражения.

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