Lancet обнародовал ответ российских ученых коллегам по вакцине «Спутник V»

Научный журнал Lancet обнародовал обращение международной группы ученых к специалистам из России насчет вакцины от нового коронавируса «Спутник V», а также ответ россиян западным коллегам. Об этом сообщает сайт издания.

Так, ряд иностранных ученых в своем послании призвали коллег из России опубликовать дополнительную информацию по «Спутнику V».

В свою очередь, российские специалисты в написанном ими письме отметили, что все представленные сведения о данной вакцине «были получены в результате экспериментов и тщательно перепроверены».

В начале сентября журнал обнародовал результаты двух этапов клинических испытаний «Спутника V». После этого несколько ученых из разных стран мира написали открытое письмо, в котором выразили сомнения относительно данных по вакцине.

В августе Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, которая была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V».

Официальный сайт российской вакцины от коронавируса.

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