Больше половины россиян против уничтожения санкционных продуктов

Согласно опросу фонда «Общественное мнение», 55% россиян против уничтожения импортных продуктов, ввезенных в Россию в обход санкций, передает РИА «Новости».

Из них 23% считают, что эти продукты нужно раздавать бедным и людям, нуждающимся в соцпомощи. 14% высказались за передачу продуктов в детдома, дома престарелых и соцучреждения, 9% думают, что такие продукты надо продавать.

30% опрошенных поддерживают такие меры.

Опрос проводился среди 1000 респондентов старше 18 лет.

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