Первые заморозки могут прийти в Москву и Подмосковье в ночь на воскресенье
Анна Светлова
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Первые заморозки могут прийти в Москву и Московскую область в ночь на воскресенье, 20 сентября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.
По ее словам, в ночь на воскресенье в регионе ожидается 0°C, в некоторых районах +3-8°C.
При этом погода будет достаточно ветреная и облачная, что может воспрепятствовать сильным холодам в ночные и утренние часы.
Так, в Подмосковье есть места, где в этот период встречаются заморозки, в частности, это Новый Иерусалим в районе Истры и восток Черусти.
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