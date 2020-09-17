Первые заморозки могут прийти в Москву и Подмосковье в ночь на воскресенье

Первые заморозки могут прийти в Москву и Московскую область в ночь на воскресенье, 20 сентября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

По ее словам, в ночь на воскресенье в регионе ожидается 0°C, в некоторых районах +3-8°C.

При этом погода будет достаточно ветреная и облачная, что может воспрепятствовать сильным холодам в ночные и утренние часы.

Так, в Подмосковье есть места, где в этот период встречаются заморозки, в частности, это Новый Иерусалим в районе Истры и восток Черусти.

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