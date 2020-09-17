МИД России оценил идею открытия границ ЕС для россиян

Министерство иностранных дел России прокомментировало идею возобновления авиасообщения РФ с европейскими странами, передает ТАСС.

Как полагают в МИД, пока рано говорить об открытии границ и популярных туристических направлений в ЕС. В качестве аргумента приводится сохраняющаяся в мире угроза коронавируса.

«О конкретных сроках говорить рано», — отмечается в сообщении ведомства.

Решать о возобновлении регулярного пассажирского авиасообщения в России будут с учетом мировой и внутренней российской эпидемиологической обстановки.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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