В ВОЗ сравнили темпы распространения COVID-19 в России и Европе
В настоящее время в ситуации с коронавирусом в России отмечается прогресс, в Европе же, напротив, картина ухудшается. Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович, передает РИА «Новости».
По ее словам, организация зафиксировала в европейских странах рост случаев заражения COVID-19.
«Мы этого не видим в России», — сказала она.
Вуйнович отметила, что ВОЗ сделала такие выводы на основе данных, которые организация ежедневно получает от национального контактного института, занимающегося медико-санитарными правилами.
Согласно последним данным, в России выявлено 1 079 519 случаев коронавируса. С начала пандемии скончались 18 917 человек, выздоровели — 890 114.
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