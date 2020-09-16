Коронавирусом на Украине заразились более 150 тысяч человек

Число заразившихся коронавирусом на Украине за сутки выросло почти на 3 тыс. человек, общее число заболевших превысило 150 тыс. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Совета нацбезопасности и обороны республики.

Так, за последние 24 часа на Украине положительный тест на коронавирус получили еще 2 958 человек, вылечились от заболевания 1514 пациентов. Всего с начала пандемии COVID-19 в стране заболели 152 660 жителей.

Жертвами инфекции стали 3 340 украинцев, в том числе 76 — за последние сутки.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших коронавирусом, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19.

По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место.

Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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